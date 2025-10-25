PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Münsterstraße (B 219), Pkw-Fahrer nach Frontalzusammenstoß mit Lkw schwer verletzt.

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (25.10.2025) kam es gegen 09:30 Uhr auf der Münsterstraße (B 219) in Ibbenbüren zu einem Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Lkw. Ein 57jähriger polnischer Staatsbürger wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der Mann befuhr die Münsterstraße in Fahrtrichtung Saerbeck und geriet in Höhe der Straße Trüsseldiek aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Lkw zusammen. Der 41jährige Lkw-Fahrer aus Lengerich wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine Fachfirma zur Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsstoffen wurde angefordert. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 30000,- Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme bleibt die Münsterstraße noch bis ca. 13:00 Uhr komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

