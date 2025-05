Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Gemeinsamen Kontrollaktion von Zoll, Bezirksregierung und Ordnungsamt in Bielefelder Innenstadt/Aufbauarbeiten des Leinewebermarktes im Fokus

Am Dienstag, den 27.05.2025, führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Bielefeld gemeinsam mit der Bezirksregierung Detmold und dem Ordnungsamt der Stadt Bielefeld eine gemeinsame Kontrollaktion bei verschiedenen Schaustellerbetrieben im Bielefelder Innenstadtbereich durch. Schwerpunkte dieser verdachtsunabhängigen Prüfungen waren unter anderem die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie die Überprüfung des Arbeitsschutzes und weitere Aspekte der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die FKS hat insgesamt 22 Beschäftigte in verschiedenen Schaustellerbetrieben an ihren Arbeitsplätzen angetroffen und diese zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt. Die Prüfungen ergaben in zwei Fällen eine illegale Ausländerbeschäftigung, in denen noch vor Ort strafrechtliche Ermittlungen sowohl gegen den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer eingeleitet wurden. Die Kontrollen des zuständigen Dezernates für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Detmold zeigten keine gravierenden Verstöße. Es gab lediglich geringe Beanstandungen, beispielsweise wegen unpassenden Schuhwerks. Die Mängel konnten vor Ort direkt behoben werden. Das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld, das die Kontrollaktion ebenfalls mit einem Team begleitete, legte zusätzlich ein besonderes Augenmerk auf weitere Aspekte der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Auch zukünftig werden die Sicherheitsbehörden in enger Zusammenarbeit weitere Kontrollaktionen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz von Wirtschaft und Verbrauchern und zur Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt durchführen.

