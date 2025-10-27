Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Re., Auffahrunfall unter Einfluss von Alkohol Eine Person schwer verletzt

Greven (ots)

Am Freitagabend (24.10.) gegen kurz vor 21.00 Uhr ist es auf der Kreuzung B481/ Robert-Bosch-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-Jähriger aus Emsdetten stand mit seinem BMW an der Kreuzung an einer roten Ampel auf der rechten Linksabbieger Spur zu Robert-Bosch-Straße. Plötzlich ist ein 50-jähriger Rheinenser mit seinem Mercedes Van hinten aufgefahren. Durch den Aufprall wurde die 58-jährige Beifahrerin, auch aus Emsdetten, im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrer des Mercedes unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet ein Strafverfahren. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell