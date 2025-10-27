Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Geschäftsräume

Emsdetten (ots)

Am Sonntag (26.10.) erhielt die Polizei gegen 03.45 Uhr Kenntnis über einen Einbruch in ein Geschäft an der Münsterstraße.

Nach ersten Erkenntnissen sind die Täter gewaltsam über eine Seitentür in das Wohn- und Geschäftshaus eingestiegen. Im Gebäude schlugen sie die Eingangstür zu dem Geschäft ein. Dort lösten sie einen Alarm aus. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Sie erbeuteten Tabakwaren in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell