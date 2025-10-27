Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Steinfurt, Unangemeldetes Tuner-Treffen in Industriegebieten, Polizei schreitet ein und sucht Zeugen

Metelen, Steinfurt (ots)

In der Nacht von Samstag (25.10.) zu Sonntag (26.10.) gegen 01.00 Uhr erhielt die Polizei viele Notrufe, dass sich mehrere hundert Fahrzeuge auffällig im Metelener Industriegebiet aufhalten sollen. Auf der Industriestraße im dortigen Wendehammer, konnten etwa 700-800 Personen und etwa 400 Fahrzeuge festgestellt werden. Die eingesetzten Beamten konnten laute Motorengeräusche und quietschende Reifen wahrnehmen. Aus der Menschenmenge heraus wurden pyrotechnische Gegenstände angezündet und es ist mehrfach mit einem Laserpointer hantiert worden. Aufgrund hoher Polizeipräsenz hat sich die Menschenansammlung vor Ort aufgelöst und die Fahrzeuge sind in unterschiedliche Richtungen aus dem Industriegebiet weggefahren. Kurze Zeit später fanden sich im Industriegebiet (Altenberger Straße/Webereistraße) in Steinfurt-Borghorst, ebenfalls in einem Wendehammer, etwa 80 Fahrzeuge und ungefähr 300 Personen ein. Wieder sind pyrotechnische Gegenstände aus der Gruppe gezündet und geworfen worden, ein Laserpointer wurde ebenfalls wieder genutzt. Nachdem auch im Steinfurter Industriegebiet die Polizei Präsenz zeigte und Fahrzeuge und Personen systematisch kontrolliert hat, löste sich auch hier das Treffen auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu diesen Ereignissen. Wer Angaben dazu machen kann wird gebeten das Verkehrskommissariat unter 02551-156310 zu kontaktieren.

