Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall

Altenberge (ots)

Am Montag (27.10.) ist es gegen 16.50 Uhr auf der Straße Hansell zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem zwei Pkw und ein Anhänger beteiligt waren.

Ein 27-jähriger Mann aus Altenberge fuhr mit seinem BMW X 1 auf der Straße Hansell in Richtung Altenberge. Nach ersten Ermittlungen kollidierte das Auto in Höhe der Anschrift Entrup 303 mit einem Anhänger, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Dabei schleuderte der Anhänger auf die Fahrbahn. Ein 42-jähriger Nordwalder, der mit einem VW Caddy ebenfalls in Richtung Altenberge fuhr, kollidierte kurz darauf mit dem auf der Fahrbahn stehenden Anhänger. Dieser wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert.

Die beiden Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Die Straße Hansell war für die Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Der Sachschaden liegt bei geschätzt etwa 16.000 Euro.

