Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Schulwegunfall, 10-Jähriger leicht verletzt

Recke (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad ist es am Montag (27.10.) gegen 07.25 Uhr im Einmündungsbereich Vogteistraße / Poststraße gekommen.

Eine 27-jährige Westerkappelnerin wollte mit einem VW Golf von der Poststraße kommend nach rechts in die Vogteistraße in Richtung Halverde abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 10-jährigen Jungen aus Recke. Er wollte nach ersten Ermittlungen mit seinem Rad die Poststraße in Höhe der Vogteistraße überqueren.

Der 10-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell