Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Baucontainer aufgebrochen

Tecklenburg (ots)

In der Zeit von Freitag (24.10.), 17.30 Uhr bis Montag (27.10.), 06.40 Uhr sind Unbekannte auf ein Baustellengelände am Meesenhof gegangen. Dort haben sie das Schloss eines schwarzen Baucontainers aufgebrochen. Ob hier etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Unterhalb der Baustelle, ebenfalls am Meesenhof, wurde ein zweiter Baucontainer gewaltsam geöffnet. Daraus wurden zwei Kabeltrommeln mit je 500 Meter Kabel gestohlen.

Die Polizei ermittelt und such Zeugen. Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt die Polizei Lengerich unter 05481/9337-4515 entgegen.

