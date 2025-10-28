PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Kreis Steinfurt, Schwerpunktkontrollen auf der B54, Bilanz der Polizei

Steinfurt (ots)

Am Montag (27.10.) hat die Kreispolizei Steinfurt auf den Parkplätzen Ochtrup-Weiner in beide Richtungen eine Großkontrolle durchgeführt. Unterstützt wurden die eingesetzten Polizeibeamten vom Hauptzollamt, der Bundespolizei, der Führerscheinstelle des Kreis Steinfurt und einer Ärztin.

Insgesamt konnten 27 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt werden. Das Hauptaugenmerk bei dieser Kontrolle lag auf dem Fahren und Einfluss berauschender Mittel.

Bei drei Fahrzeugführern besteht der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Einen der drei erwartet zusätzlich eine Strafanzeige gegen das Betäubungsmittelgesetz, da er Amphetamine mitgeführt hatte.

Zwei Fahrer waren ohne eine gültige Fahrerlaubnis auf der B54 gefahren. Hier hatte ein Fahrer versucht die Polizei zu täuschen, in dem er versuchte unbemerkt mit seinem Beifahrer den Platz zu wechseln. Die eingesetzten Beamten konnten dies jedoch beobachten.

Drei LKW hatten ihre Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert, die Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Durch ein ziviles Kontrollfahrzeug der Polizei konnten zwei Überholvorgänge im Überholverbot festgestellt werden, sowie zwei Fahrzeugführer die ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten.

Die Kreispolizei wird auch weiterhin unangekündigt immer wieder Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchführen. Deshalb der Appell der Kreispolizei: Halten Sie sich immer an die Verkehrsregeln und tragen Sie so zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer bei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

