Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Arbeitsunfall bei Reinigungsarbeiten - Arbeiter stürzt vom Gerüst und verletzt sich schwer

Röbel (LK MSE) (ots)

Gegen 13:55 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen Arbeitsunfall bei einer Biogasanlage in der Nähe der Ortschaft Groß Kelle, dort ist ein Arbeiter metertief in ein Silo gestürzt. Ermittlungen eingesetzter Polizeibeamte ergaben vor Ort zusammenfassend, dass ein 29-jähriger polnischer Arbeiter bei auszuführenden Reinigungsarbeiten an einem Silo der Biogasanlange aus ca. 7 Meter Höhe von der Rüstung in das Silo gefallen ist. Dabei erlitt der ansprechbare Mann schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Neben dem zur Ursache ermittelnden Kriminaldauerdienst wurde auch das Landesamt für Gesundheit und Soziales als obere Arbeitsschutzbehörde verständigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

