Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Brand einer Hecke, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Mittwochabend (29.10.) stand an der Straße Laudamm, Ecke Moritz-Cohen-Straße eine Hecke an einem Einfamilienhaus in Vollbrand.

Ein Zeuge meldete den Brand gegen 20.15 Uhr. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Wie die Hecke in Brand geriet, ist noch unklar. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

