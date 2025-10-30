PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz, Täter erbeuten I-Pad und Nintendo Switch

Rheine (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (24.10.), 18.15 Uhr und Samstag (26.10.), 11.00 Uhr in einen Ford Fiesta an der Ulmenstraße eingestiegen.

Der Wagen war in Höhe der Hausnummer 4 geparkt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Aus dem Auto entwendeten sie ein I-Pad und eine Nintendo Switch. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

