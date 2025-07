Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Dunkler Audi mit erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung

Bendorf, Innenstadt (ots)

Am Dienstag, den 15.07.2025, kam es gegen 23 Uhr zu einem erheblichen Geschwindigkeitsverstoß in der Innenstadt von Bendorf. Ein dunkler PKW der Marke Audi, vermutlich mit dunklen oder schwarzen Felgen, fuhr mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch die Hauptstraße und von dort in die Bahnhofstraße. Möglicherweise wurde das Fahrzeug im weiteren Verlauf von Bendorf über die B42 nach Vallendar geführt.

Die Polizei Bendorf hat ein Strafverfahren wegen dem Verdacht auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zur Identifizierung von Fahrzeug und Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell