Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gaststätte: Geld, Werkzeug und Getränke entwendet

Inden (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (19.10.2025) in eine Gaststätte in der Talstraße in Inden ein.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam am Sonntag zwischen 02:00 Uhr und 10:00 Uhr Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie unter anderem ein Sparkästchen mit Bargeld, einen Werkzeugkasten und Getränke.

Die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

