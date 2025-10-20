Polizei Düren

POL-DN: Zwei Wohnungseinbrüche in Jülich

Jülich (ots)

Im Elsenkamp in Selgersdorf und in der Nordstraße in Jülich wurden am Wochenende Einbrüche gemeldet.

Ein Einfamilienhaus in der Straße "Elsenkamp" geriet zwischen dem 10.10.2025 und dem 18.10.2025 in den Fokus von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich vermutlich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten sie Schubladen und Schränke in mehreren Räumen.

Zwischen Samstag (18.10.2025), 15:00 Uhr, und Sonntag (19.10.2025), 10:00 Uhr, gingen Einbrecher ein Haus in der Nordstraße an. Hier verschafften man sich nach ersten Erkenntnissen gewaltsam durch ein Fenster Zugang zu dem Einfamilienhaus. Sämtliche Räume des Haues wurden durchsucht.

In beiden Fällen können noch keine abschließenden Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen im Bereich Elsenkamp oder Nordstraße verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

