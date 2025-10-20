PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: "Riegel vor! Sicher ist sicherer." - Polizei Düren und Verbraucherzentrale informieren auf dem Herbstmarkt über Einbruchschutz

Düren (ots)

Am kommenden Sonntag (26.10.2025) ist die Polizei Düren gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Düren auf dem Herbstmarkt in der Dürener Innenstadt vertreten. Zwischen 11:00 und 19:00 Uhr beraten Fachleute der Kriminalprävention und der Verbraucherzentrale am Informationsstand "Riegel vor! Sicher ist sicherer." auf dem Marktplatz vor dem i-Punkt zu den Themen Einbruchschutz und Sicherheit rund ums Zuhause. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden. Früh einsetzende Dämmerung und unbelebte Straßen bieten Täterinnen und Tätern ideale Bedingungen. Doch es gibt einfache und wirksame Maßnahmen, um sich und sein Zuhause zu schützen.

Am Stand zeigen die Expertinnen und Experten der Polizei typische Schwachstellen an Häusern und Wohnungen auf und erklären, welche technischen und organisatorischen Maßnahmen helfen können, potenzielle Einbrecher abzuschrecken.

Einbruchschutz beginnt im Alltag - mit einfachem Verhalten:

   - Schließen Sie Ihre Tür immer ab, wenn Sie Haus oder Wohnung 
     verlassen.
   - Verschließen Sie Fenster-, Balkon- und Terrassentüren.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.
   - Achten Sie auf Fremde im Wohnumfeld.

Die Polizei Düren und die Verbraucherzentrale Düren freuen sich auf Ihren Besuch auf dem Herbstmarkt. Schauen Sie am Stand "Riegel vor! Sicher ist sicherer." vorbei und lassen Sie sich individuell beraten - für ein sicheres Zuhause in der dunklen Jahreszeit.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

