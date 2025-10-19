Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Einbruch in Spielcasino

Kreis Düren - Huchem Stammeln (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 19.10.2025, gegen 04:04 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in das Big Cash Spielcasino in Huchem-Stammeln einzubrechen. Dabei wurde die Alarmanlage ausgelöst, wodurch Polizeibeamte der Wachen Düren und Jülich schnell vor Ort eintrafen. Die unbekannte Person hat die Eingangstür lediglich einen Spalt breit öffnen können und ist anschließend ohne Tatbeute geflüchtet.

Hinweise zu der flüchtigen Person nimmt die Kreispolizeibehörde Düren unter der Telefonnummer 02421/949-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell