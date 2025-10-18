Polizei Düren

POL-DN: Mit Quad auf Pkw aufgefahren

Nideggen (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten kam es am Samstagnachmittag auf der L 249 bei Nideggen-Abenden. Eine 55jährige Frau aus Heimbach musste mit ihrem Pkw aufgrund eines vor ihr abbiegenden Fahrzeuges verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 20jährige Quad-Fahrer aus Nideggen zu spät. Er fuhr auf das Heck des Pkw auf. Dabei wurden er und seine 19 Jahre alte Sozia vom Quad geworfen. Beide wurden hierbei leicht verletzt. Auch die Pkw-Fahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

