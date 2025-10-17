Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Regenfallrohre entwendet

Düren (ots)

Zwischen Mittwochabend (15.10.2025) und Donnerstagmorgen (16.10.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter am Blachweg insgesamt drei Regenfallrohre.

Eine Geschädigte bemerkte am Donnerstag gegen 07:30 Uhr, dass ein etwa drei Meter langes Kupferfallrohr von ihrem Haus entfernt worden war. Am Vorabend gegen 22:00 Uhr hatte das Rohr noch unversehrt an der Fassade befestigt gewesen. Unweit der Tatörtlichkeit wurden im gleichen Zeitraum zwei weitere Regenfallrohre entwendet - eines aus Kupfer, eines aus Kunststoff.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Bereich des Blachwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

Die Polizei rät, Regenfallrohre möglichst fest mit der Fassade zu verbinden, um einen Diebstahl zu erschweren. So können etwa einzelne Rohrelemente verlötet oder die Ringschrauben der Fallrohrschellen durch Schrauben ersetzt werden, die nur mit Werkzeug gelöst werden können. Auch eine Begrünung mit Efeu oder der Einsatz von Blumengittern kann abschreckend wirken. Zudem empfiehlt es sich, das Grundstück gut auszuleuchten: Bewegungsmelder und Strahler, die bei Annäherung anspringen, erhöhen das Entdeckungsrisiko und können Diebe und Einbrecher abschrecken.

