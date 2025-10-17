PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Regenfallrohre entwendet

Düren (ots)

Zwischen Mittwochabend (15.10.2025) und Donnerstagmorgen (16.10.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter am Blachweg insgesamt drei Regenfallrohre.

Eine Geschädigte bemerkte am Donnerstag gegen 07:30 Uhr, dass ein etwa drei Meter langes Kupferfallrohr von ihrem Haus entfernt worden war. Am Vorabend gegen 22:00 Uhr hatte das Rohr noch unversehrt an der Fassade befestigt gewesen. Unweit der Tatörtlichkeit wurden im gleichen Zeitraum zwei weitere Regenfallrohre entwendet - eines aus Kupfer, eines aus Kunststoff.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Bereich des Blachwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

Die Polizei rät, Regenfallrohre möglichst fest mit der Fassade zu verbinden, um einen Diebstahl zu erschweren. So können etwa einzelne Rohrelemente verlötet oder die Ringschrauben der Fallrohrschellen durch Schrauben ersetzt werden, die nur mit Werkzeug gelöst werden können. Auch eine Begrünung mit Efeu oder der Einsatz von Blumengittern kann abschreckend wirken. Zudem empfiehlt es sich, das Grundstück gut auszuleuchten: Bewegungsmelder und Strahler, die bei Annäherung anspringen, erhöhen das Entdeckungsrisiko und können Diebe und Einbrecher abschrecken.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 09:27

    POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Titz (ots) - Am Donnerstag (16.10.2025) kam es zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Linnicher Straße in Titz. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Haus und durchsuchten mehrere Räume. Anschließend verließen sie das Gebäude in unbekannte Richtung. Ob und was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 09:26

    POL-DN: Hochsitz im Wald bei Bergstein in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

    Hürtgenwald (ots) - Am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) kam es gegen 14:45 Uhr in einem Waldgebiet bei Bergstein zum Brand eines Hochsitzes. Polizeibeamte begaben sich zur Straße "Auf dem Stückchen" und gelangten von dort über einen Feldweg in das betroffene Waldstück. Etwa zehn Meter abseits des Weges stellten sie einen vollständig brennenden Hochsitz fest. Das ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 12:14

    POL-DN: Unfall auf der B264 - Drei Personen verletzt, hoher Sachschaden

    Düren (ots) - Am Mittwochmorgen (15.10.2025) kam es gegen 07:03 Uhr auf der B264 an der Kreuzung zur K24 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 66-jährige Frau aus Langerwehe befuhr mit ihrem Pkw die B264 in Richtung Gürzenich. Vor ihr befuhren ein 57-jähriger Mann aus Eschweiler sowie ein 52-jähriger Mann aus Aachen die gleiche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren