Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß beim Abbiegen - Eine Person leicht verletzt

Düren (ots)

Am Donnerstagabend (16.10.2025) kam es gegen 18:10 Uhr an der Einmündung Brändströmstraße / Eisenbahnstraße in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 36-jährige Dürenerin, mit ihrem Pkw von der Eisenbahnstraße nach links in die Brändströmstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen Mannes aus Oberlahr, der in Richtung Bahnhof Düren unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Die Dürenerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer aus Oberlahr blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen und die Fahrbahn zu reinigen.

