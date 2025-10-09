POL-OE: Alleinunfall mit Leichtkraftrad
Lennestadt (ots)
Am 8. Oktober war ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad gegen 13.45 Uhr von Bilstein in Richtung Altenhundem auf regennasser Fahrbahn auf der L715 unterwegs. In einer Kurve rutschte er aus bislang unbekannter Ursache weg und stürzte. Er kam auf dem Grünstreifen der gegenüberliegenden Seite zum Liegen. Durch den Sturz zog sich der Jugendliche Verletzungen zu und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden wird im unteren vierstelligen Bereich eingeschätzt.
