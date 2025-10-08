Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit einem Verletzten

Attendorn (ots)

Am 7. Oktober um 14.45 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem Auto und einem Beifahrer auf der L512 in Hohen Hagen in Richtung Olpe unterwegs. Er hielt verkehrsbedingt auf der Straße an, um auf einen Wanderparkplatz nach links abzubiegen. Ein 41-jähriger Mann, welcher sich mit seinem PKW hinter ihm befand, fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 59-Jährige leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird aktuell im unteren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell