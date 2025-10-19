PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Betäubungsmitteln - Fahrer gestellt

Kreis Düren - Arnoldsweiler (ots)

Am 19.10.2025, gegen 03:45 Uhr, erhielt eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Düren einen Einsatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer des verunfallten PKW von der Unfallstelle entfernt hätte. Demnach befuhr ein 17-Jähriger Dürener mit dem PKW seiner Eltern die Rather Straße in Arnoldsweiler und stieß beim Rückwärtsfahren gegen eine Straßenlaterne, die wiederum beim Herabfallen gegen einen Gartenzaun fiel und diesen dabei beschädigte. Da der PKW derart an der Kollisionsstelle verkeilt war und nicht fortbewegt werden konnte, entfernte sich der Fahrzeugführer fußläufig von der Unfallstelle. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte den Fahrzeugführer im unmittelbaren Nahbereich zur Unfallörtlichkeit antreffen und festhalten. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 17-Jährige ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein den PKW seiner Eltern missbräuchlich benutzte. Dies offensichtlich auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, da ein Drogenvortest positiv verlief. Nach Beendigung der Unfallaufnahme wurde dem Fahrzeugführer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der verunfallte und nicht mehr fahrbereite PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen den Eltern des 17-Jährigen wieder übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

