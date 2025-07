POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach versuchten Garagenaufbrüchen

Rommerskirchen (ots) - Am Freitag (04.07.), zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr, wurde an einem Haus an der Dreschgasse in Rommerskirchen eine Regenrinne beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen soll es einen Zeugen geben, welcher das Geschehen beobachtet habe. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den möglichen Zeugen, sowie den Unfallverursacher. Diese werden gebeten sich bei der Polizei ...

mehr