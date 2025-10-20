Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Tresor entwendet

Kreuzau (ots)

Am Samstag (18.10.2025) kam es gegen 10:50 Uhr auf der Hauptstraße in Düren zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zu dem Haus. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke und Kommoden auf der Suche nach Wertgegenständen. Im Schlafzimmer entwendeten sie schließlich einen Tresor aus einem Schrank und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der genaue Wert der Beute stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell