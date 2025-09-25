Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Festnahme des 35-jährigen Entwichenen in Bremen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Stade/Bremen/Osnabrück (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Stade:

Zivilfahnder der Bundespolizei Bremen machten am Donnerstagmorgen den gesuchten 35-jährigen Mann im Umfeld des Bremer Hauptbahnhofs ausfindig. Kräfte eines Mobilen Einsatzkommandos der Landespolizei Bremen nahmen den Mann um 09:34 Uhr fest. Der 35-Jährige war am Dienstag aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Osnabrück entwichen.

Mit der Festnahme des Mannes endet die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei. Es wird darum gebeten, die Daten und Fotos des 35-Jährigen aus den entsprechenden Portalen zu entfernen.

