POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Kennzeichen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Montag (03.11.2025) fuhr ein 28-jähriger Autofahrer ohne Kennzeichen und gültiger Fahrerlaubnis in der Flurstraße.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Autofahrer, da an seinem Auto kein Kennzeichen angebracht war. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war das Auto nicht zugelassen. Die Beamten stellten außerdem fest, dass gegen den Mann ein Fahrverbot vorlag. Die Streife unterband die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens trotz Fahrverbot, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eines Verstoßes gegen die Fahrzeug-Zulassungsordnung gegen den Mann. Der Mann besitzt die schwedische Staatsangehörigkeit.

