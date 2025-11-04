Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Autodiebstahl

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am vergangenen Freitag (31.10.2025) kam es zu einem versuchten Autodiebstahl durch einen bislang unbekannten Täter in der Benzstraße.

Im Zeitraum von 20.45 Uhr bis 21.15 Uhr verschaffte sich der bislang Unbekannte Zugang zu einem Auto, das auf dem Gelände eines Autohauses geparkt war. Dem Unbekannten gelang es jedoch nicht das Auto zu entwenden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen versuchten Diebstahls eines Kraftwagens. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell