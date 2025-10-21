PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock - Ermittlungen nach Auffinden der Leiche eines achtjährigen Jungen aus Güstrow

Rostock (ots)

Im Zuge der laufenden Ermittlungen im Fall des am 14.10.2025 tot aufgefundenen achtjährigen Jungen aus Güstrow wurde am Mittwoch, dem 15.10.2025, eine erweiterte Mordkommission in der Kriminalpolizeiinspektion Rostock eingerichtet. Dabei hat die schnellstmögliche und umfassende Aufklärung des Sachverhaltes oberste Priorität.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Rostock und der erweiterten Mordkommission werden unter anderem die zahlreichen eingegangenen Hinweise überprüft. Das Hinweisportal der Polizei ist unter der Rufnummer 0800-5977268 weiterhin durchgehend besetzt.

Am gestrigen Tag fanden im Zusammenhang mit den Ermittlungen polizeiliche Maßnahmen in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Zehna statt. Aus ermittlungstaktischen Gründen können hierzu derzeitig keine weiteren Angaben gemacht werden. An dieser Stelle bitten wir nochmals um Verständnis, dass zu Details der Ermittlungen derzeitig keine Angaben gemacht werden können. Grund für die Zurückhaltung ist einzig und allein der Umstand, dass die laufenden Ermittlungen nicht durch vorschnelle Medienauskünfte behindert oder erschwert werden sollen.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei bitten weiterhin darum, von Spekulationen den Fall betreffend abzusehen.

Weitere Mitteilungen zu den Ermittlungen werden ausschließlich per schriftlicher Pressemitteilung an alle Pressevertreter erteilt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Yvonne Hanske
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

