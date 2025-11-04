PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand in der Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montagmorgen (03.11.2025), gegen 07.20 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schäfflerbachstraße. Eine Anwohnerin bemerkte den Brand und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

