Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Brand in der Innenstadt
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Montagmorgen (03.11.2025), gegen 07.20 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schäfflerbachstraße. Eine Anwohnerin bemerkte den Brand und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand.
Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
