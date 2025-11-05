PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Tatverdächte nach Rollerdiebstahl fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (03.11.2025), 22.00 Uhr, bis Dienstag (04.11.2025), 13.00 Uhr, kam es zu einem Rollerdiebstahl in der Rugendastraße durch zunächst unbekannte Täter.

Im oben genannten Zeitraum entwendeten die zunächst Unbekannten den Roller aus einem Innenhof.

Am Dienstag (04.11.2025), gegen 19.00 Uhr, wurde der Roller auf einem Parkplatz in der Langenmantelstraße aufgefunden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen identifizierten die Beamten einen 15-jährigen und einen 16-jährigen Jugendlichen als Tatverdächtige. Die Einsatzkräfte stellten den Roller und den dazugehörigen Schlüssel sicher.

Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten zudem u.a. Cannabis und Tierabwehrsprays bei den beiden Jugendlichen. Die Einsatzkräfte stellten die Gegenstände sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls eines Rollers gegen die beiden Jugendlichen.

Die beiden Jugendlichen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

