Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen des PK Elze im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

ELZE (ger) - Am Nachmittag des 06.11.2025 führten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Elze und des Polizeikommissariats Alfeld gemeinsam eine Verkehrskontrolle an der Bundesstraße 3 bei Brüggen durch. Die Kontrolle war Teil der Verkehrssicherheitswoche, die vom 03.11. - 09.11.2025 im Bereich der Polizei Elze stattfindet. Die Maßnahmen in dieser Woche orientieren sich an einem ganzheitlichen Kontrollansatz, der auch verkehrspräventive Aspekte umfasst. Am gestrigen Tag wurden insgesamt ca. 70 Fahrzeuge kontrolliert und dabei 15 Verkehrsordnungswidrigkeiten und eine Verkehrsstraftaten festgestellt. Hierbei handelt es sich um Verstöße wie ungenügende / defekte Beleuchtung oder das nicht Mitführen von Dokumenten wie Führerschein / Fahrzeugschein. Zwei Verkehrsteilnehmer führten Ihre Fahrzeuge, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Bei einem der beiden konnte THC und Kokain im Urin nachgewiesen werden. Aufgrund der zusätzlich festgestellten Ausfallerscheinungen des Mannes wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bereits am Dienstag wurde gemeinsam mit der Grundschule Mehle die Aktion "Die Welt durch Kinderaugen sehen" durchgeführt. Hier ging es darum, Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam zu machen, dass Kinder etwa bis zum 12. Lebensjahr ein deutlich geringeres Sichtfeld als Erwachsene haben. Die Kinder der 3. und 4. Klasse durften gemeinsam mit den Polizeibeamten aus Elze Verkehrskontrollen durchführen und auch die Geschwindigkeiten der vorbeifahrenden Fahrzeuge messen. Die Aktion führte zu leuchtenden Kinderaugen und erstaunten Verkehrsteilnehmern. Noch bis zum Sonntag dieser Woche werden durch die Beamten des Polizeikommissariats Elze verstärkt Kontrollen durchgeführt, um den Hauptunfalluraschen wie Geschwindigkeitsüberschreitungen, Ablenkung im Straßenverkehr sowie Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss entgegen zu wirken.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell