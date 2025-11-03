PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Einbruchsversuch in Gartenhütte - Tatverdächtiger flüchtig

Wallmenroth (ots)

Ein Anwohner der Jahnstraße meldete sich in der Nacht vom 2. auf den 3.11.2025 gegen 03:15 Uhr per Notruf bei der Polizei. Er beobachtete eine mit einer Sturmhaube maskierte Person, welche im Begriff war, sich gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte zu verschaffen. Die Person flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte unerkannt aus dem Gartenbereich des Anwesens. Vor Ort konnten entsprechende Beweismittel sichergestellt werden.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

