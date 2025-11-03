PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführer ohne Führerschein, aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Flammersfeld (ots)

Im Zuge einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntag, dem 02.11.2025, gegen 22:00 Uhr in Flammersfeld der Fahrer eines Pkw kontrolliert. Das Fahrzeug war bereits im Vorfeld aufgefallen, da es in unsicherer Fahrweise und deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 24-jährige Fahrer typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies. Außerdem war er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis, da ihm diese am Vortag aufgrund eines gleichgelagerten Deliktes vorläufig entzogen wurde. Dem bereits polizeilich bekannten Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
PI Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Telefon: +49 2681 946-0
Telefax: +49 2681 946-100
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 10:11

    POL-PDNR: Folgen der Halloween Nacht

    Bad Hönningen / Unkel / Linz (ots) - In der Halloween-Nacht von Freitag auf Samstag kam es insbesondere in Bad Hönningen zu mehreren Fällen von gemeldetem Vandalismus, insbesondere durch das Werfen von Eiern. So wurden auch im Verlauf des Samstags zwei Sachbeschädigungen an Wohnhäusern angezeigt, da durch die Eierwerfer ein entsprechender Schaden im dreistelligen Eurobereich angerichtet wurde. Darüber hinaus wurde ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 10:07

    POL-PDNR: Alleinunfall mit schwerverletztem PKW-Fahrer

    Bad Hönningen (ots) - In der Nacht zum Samstag kam es auf der L 254 zwischen Weißfeld und Rothe Kreuz zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte 43-jährige Fahrer eines Audis kam in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem PKW in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Erst nach mehreren Metern kam er im Wald zum Stehen, wo er gegen einen Baum prallte. Der Fahrer war die ganze Zeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren