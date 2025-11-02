PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 31.10.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 02.11.2025, 14:00 Uhr

Neuwied (ots)

In den Berichtszeitraum fällt der ereignisreiche Abend von "Halloween", aber auch der "stille Feiertag" Allerheiligen, so dass die Polizeiinspektion sich mit einem weitreichenden Angebot von Einsätzen auseinandersetzen mußte.

So wurden präventiv am 31.10.2025 in den Abendstunden die Schulhöfe der Neuwieder Schulen bestreift. Auf den Schulhof der Ludwig-Erhard-Schule und der Grundschule Heddesdorfer Berg konnten Kinder und Jugendliche festgestellt werden, die mit Feuerwerkskörpern und Böllern auf sich aufmerksam machten. Die Verantwortlichen wurden kontrolliert und die noch nicht gezündeten Böller präventiv sichergestellt. Ebenfalls mit Böllern unterwegs waren Jugendliche, die am 31.10.2025, 19:53 Uhr durch den Neuwieder Stadtteil Irlich zogen. Hier konnte auf dem Schulhof der St.-Georg Grundschule eine größere Personengruppe angetroffen werden, die wohl zuvor die Böller zielgerichtet auf Autos und andere Personen geworfen haben soll.

Am 31.10.2025, 22:07 Uhr kam es zwischen zwei Jugendgruppen zu einer Auseinandersetzung in der Tiefgarage der Einkaufsgalerie Neuwied. Hier wurde u.a. Pfefferspray eingesetzt, durch dass zwei Jugendliche verletzt wurden. Die Täter flüchteten vom Tatort. Zeugen des Vorfalls die Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied, Telefon: 02631-8780 oder email: pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ein lebensälterer Fahrzeugführer aus Neuwied fiel am 01.11.2025, 13:24 Uhr, mit seinem PKW Mercedes-Benz mit einer unsicheren Fahrweise auf. In der Friedrich-Rech-Straße beschädigte der Senior beim Vorbeifahren den Spiegel eines geparkten PKW. Ohne den Zusammenstoß bemerkt zu haben, setzte der Mann seine Fahrt fort und durchfuhr den Kreisverkehr Aubachstraße / Torneystraße als "Falschfahrer" entgegengesetzt zur vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In der Dierdorfer Straße konnte der PKW dann einer Verkehrskontrolle unterzogen und somit die Weiterfahrt gestoppt werden. Auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt und die weitere Nutzung von Kraftfahrzeugen untersagt.

Zu mehreren Ruhestörungen wurde die Polizei an Allerheiligen gerufen, da es an verschiedenen Örtlichkeiten in Neuwied zu regen handwerklichen Arbeitsaufnahmen im privaten Bereich kam, die durch das Sonn- und Feiertagsgesetz untersagt sind. Die Verantwortlichen konnten in allen Fällen zur Einstellung ihrer Arbeitstätigkeiten gebracht werden.

Zudem ereigneten sich im Berichtszeitraum neun Verkehrsunfälle, wo es nur zu Sachschäden kam und sich keine Beteiligten verletzt haben.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

