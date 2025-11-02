PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Folgen der Halloween Nacht

Bad Hönningen / Unkel / Linz (ots)

In der Halloween-Nacht von Freitag auf Samstag kam es insbesondere in Bad Hönningen zu mehreren Fällen von gemeldetem Vandalismus, insbesondere durch das Werfen von Eiern. So wurden auch im Verlauf des Samstags zwei Sachbeschädigungen an Wohnhäusern angezeigt, da durch die Eierwerfer ein entsprechender Schaden im dreistelligen Eurobereich angerichtet wurde. Darüber hinaus wurde der Diebstahl eines E-Scooters gemeldet, welcher jedoch im Verlauf des Samstagabends in Bad Hönningen wieder aufgefunden werden konnte.

Auch in Unkel kam es zu seiner Sachbeschädigung in der Frankfurter Straße. Hier wurde ein Kürbis gegen die Haustür eines Wohnhauses geworfen, welche hierdurch beschädigt wurde. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich.

In Linz wurde am frühen Samstagmorgen ein Pflasterstein in das Fenster einer Gaststätte am Marktplatz geworfen. Auch hier entstand entsprechender Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter pilinz@polizei.rlp.de oder 02644-9430 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

