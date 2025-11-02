PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alleinunfall mit schwerverletztem PKW-Fahrer

Bad Hönningen (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es auf der L 254 zwischen Weißfeld und Rothe Kreuz zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte 43-jährige Fahrer eines Audis kam in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem PKW in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Erst nach mehreren Metern kam er im Wald zum Stehen, wo er gegen einen Baum prallte. Der Fahrer war die ganze Zeit über ansprechbar, musste jedoch durch die hinzugerufene Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde nach Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum seitens des Fahrers, so dass diesem im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Am PKW entstand ein Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

