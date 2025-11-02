PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Angabe falscher Personalien

Neustadt/Wied (ots)

Am 02.11. gegen 10:00 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass der 33-Jährige Fahrzeugführer eines VW Golf nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Neben dem eingeleiteten Strafverfahren erwartet den Fahrer zusätzlich noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da der Herr zunächst die Personalien eines nahen Verwandten angegeben hat um den Umstand der fehlenden Fahrerlaubnis zu verdecken. Gegen den Fahrzeughalter, einem Bekannten des Beschuldigten, wird ebenfalls strafrechtlich ermittelt, da dieser die Fahrt ohne Fahrerlaubnis zugelassen bzw. geduldet hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 09:48

    POL-PDNR: Unsicher geführter PKW, Gefährdung Unbeteiligter, Zeugenaufruf

    Güllesheim-Willroth-Oberhonnefeld-Gierend (ots) - Am 01.11.2025,ca. 09:50 Uhr wurde durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer der Polizei ein unsicher geführter PKW auf der B 256 im Bereich Güllesheim gemeldet. Der graue PKW der Marke Dacia fuhr in Richtung Neuwied und konnte letztlich in Oberhonnefeld-Gierend angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 19:32

    POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Urbach (ots) - Von Freitag, den 31.10.2025 gegen 18:00 Uhr bis zum Samstag, den 01.11.2025 gegen 13:00 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem, in der Straße Am Wollbach in Höhe der Hausnummer 7a in Urbach abgestellten weißen Opel Corsa. Der Corsa wurde hierdurch an der Fahrertür und dem dahinterliegenden Kotflügel beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 12:57

    POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Eierwürfe in Wissen-Schönstein

    Neuwied (ots) - Am Abend des 31.10.25 kam es in 57537 Wissen-Schönstein, Auf dem Küppel zu mehreren Eierwürfen gegen eine Hauswand eines Anwesens. Die Verschmutzung macht eine Sonderreinigung der Hauswand erforderlich. Die Kosten der Reinigung werden auf ca.500EUR geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei Wissen unter der Telefonnummer 02742 935-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren