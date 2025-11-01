PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Urbach (ots)

Von Freitag, den 31.10.2025 gegen 18:00 Uhr bis zum Samstag, den 01.11.2025 gegen 13:00 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem, in der Straße Am Wollbach in Höhe der Hausnummer 7a in Urbach abgestellten weißen Opel Corsa. Der Corsa wurde hierdurch an der Fahrertür und dem dahinterliegenden Kotflügel beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand der vorgefundenen Spurenlage ist anzunehmen, dass das unfallbeteiligte Fahrzeug beschichtetes Holz transportierte, welches möglicherweise über die Maße des Fahrzeuges hinausragten.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
  • 01.11.2025 – 12:57

    POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Eierwürfe in Wissen-Schönstein

    Neuwied (ots) - Am Abend des 31.10.25 kam es in 57537 Wissen-Schönstein, Auf dem Küppel zu mehreren Eierwürfen gegen eine Hauswand eines Anwesens. Die Verschmutzung macht eine Sonderreinigung der Hauswand erforderlich. Die Kosten der Reinigung werden auf ca.500EUR geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei Wissen unter der Telefonnummer 02742 935-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 04:12

    POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu Brand in Betzdorf (Erstmeldung unter 5775412 vom 1.11., 01:25h)

    Betzdorf (ots) - Das 2-Familienhaus geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand; die Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizei Betzdorf weitergeführt. Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar; die Bewohner sind in anderen Unterkünften untergebracht. Es wurde niemand verletzt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
