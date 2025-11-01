Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu Brand in Betzdorf (Erstmeldung unter 5775412 vom 1.11., 01:25h)
Betzdorf (ots)
Das 2-Familienhaus geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand; die Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizei Betzdorf weitergeführt. Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar; die Bewohner sind in anderen Unterkünften untergebracht. Es wurde niemand verletzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK'in Wagner-Delzepich
Telefon: 02741 - 926-0
