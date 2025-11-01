PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu Brand in Betzdorf (Erstmeldung unter 5775412 vom 1.11., 01:25h)

Betzdorf (ots)

Das 2-Familienhaus geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand; die Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizei Betzdorf weitergeführt. Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar; die Bewohner sind in anderen Unterkünften untergebracht. Es wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK'in Wagner-Delzepich

Telefon: 02741 - 926-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 01:25

    POL-PDNR: Erstmeldung: Wohnungsbrand in Betzdorf

    Betzdorf (Sieg) (ots) - Aktuell (Samstag, 01.11.25, 01:20 Uhr) befindet sich in Betzdorf eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr führt die Löscharbeiten durch. Es befinden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Moog Telefon: 02741 ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 23:45

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Steimel (ots) - Steimel-Am Freitag, 31.10.25, gegen 18:30 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem PKW die K134 aus Richtung Lahrbach kommend in Richtung Steimel. Auf der Strecke begegnete ihr ein PKW im Kurvenbereich, welcher die Fahrbahnmitte überfuhr. Die Fahrerin musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden PKW zu verhindern. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn. Der entgegenkommende PKW entfernte ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 17:35

    POL-PDNR: Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

    Birnbach (ots) - Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Freitag, dem 31.10.2025, gegen 14:00 Uhr der Fahrer eines Pkw in Birnbach kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 32 Jahre alte, bereits polizeibekannte Fahrer typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren