Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Erstmeldung: Wohnungsbrand in Betzdorf
Betzdorf (Sieg) (ots)
Aktuell (Samstag, 01.11.25, 01:20 Uhr) befindet sich in Betzdorf eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr führt die Löscharbeiten durch. Es befinden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
Moog
Telefon: 02741 926-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell