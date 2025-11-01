PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erstmeldung: Wohnungsbrand in Betzdorf

Betzdorf (Sieg) (ots)

Aktuell (Samstag, 01.11.25, 01:20 Uhr) befindet sich in Betzdorf eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr führt die Löscharbeiten durch. Es befinden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
Moog

Telefon: 02741 926-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 23:45

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Steimel (ots) - Steimel-Am Freitag, 31.10.25, gegen 18:30 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem PKW die K134 aus Richtung Lahrbach kommend in Richtung Steimel. Auf der Strecke begegnete ihr ein PKW im Kurvenbereich, welcher die Fahrbahnmitte überfuhr. Die Fahrerin musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden PKW zu verhindern. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn. Der entgegenkommende PKW entfernte ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 17:35

    POL-PDNR: Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

    Birnbach (ots) - Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Freitag, dem 31.10.2025, gegen 14:00 Uhr der Fahrer eines Pkw in Birnbach kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 32 Jahre alte, bereits polizeibekannte Fahrer typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf die ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 12:49

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    St. Katharinen (ots) - Am 30.10.2025 zwischen 17:00Uhr und 17:30Uhr wurde ein grauer Toyota Corolla auf dem Rewe Parkplatz in St. Katharinen durch ein anderes Fahrzeug an der rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Linz unter 02644/943-0 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren