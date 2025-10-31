PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Birnbach (ots)

Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Freitag, dem 31.10.2025, gegen 14:00 Uhr der Fahrer eines Pkw in Birnbach kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 32 Jahre alte, bereits polizeibekannte Fahrer typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf die Stoffgruppe Tetrahydrocannabinol. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren