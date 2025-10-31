POL-PDNR: Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

St. Katharinen (ots) - Am 30.10.2025 zwischen 17:00Uhr und 17:30Uhr wurde ein grauer Toyota Corolla auf dem Rewe Parkplatz in St. Katharinen durch ein anderes Fahrzeug an der rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Linz unter 02644/943-0 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein ...

