POL-PDNR: Mehrere Sachbeschädigungen

Betzdorf (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurden im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr mehrere Sachbeschädigungen begangen. Im Plantagenweg sowie einer Tiefgarage wurden an 4 Fahrzeugen die Heckscheiben der Fahrzeuge mutwillig eingeschlagen. Ebenso wurde an einem Geschäftshaus in der Wilhelmstr. die Fassade mit einem Permanentmarker beschmiert.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte schließlich ein 22-jährigen ermittelt werden, der auch für einen größeren Feuerwehreinsatz im Stadtgebiet gesorgt haben dürfte, als er missbräuchlich einen Notruf wegen eines vermeintlichen Hausbrandes abgesetzt hatte. Weitere Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145
PHK Gerhardus

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

