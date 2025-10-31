Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Sachbeschädigungen

Betzdorf (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurden im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr mehrere Sachbeschädigungen begangen. Im Plantagenweg sowie einer Tiefgarage wurden an 4 Fahrzeugen die Heckscheiben der Fahrzeuge mutwillig eingeschlagen. Ebenso wurde an einem Geschäftshaus in der Wilhelmstr. die Fassade mit einem Permanentmarker beschmiert.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte schließlich ein 22-jährigen ermittelt werden, der auch für einen größeren Feuerwehreinsatz im Stadtgebiet gesorgt haben dürfte, als er missbräuchlich einen Notruf wegen eines vermeintlichen Hausbrandes abgesetzt hatte. Weitere Ermittlungen dauern an.

