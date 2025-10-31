POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dürrholz (ots) - Am 30.10.2025 um 06:15 Uhr kam es auf der L265 auf Höhe des Industriegebiets Dürrholz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfall ereignete sich zwischen zwei entgegenkommenden Pkw. Der Unfallverursacher geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, sodass es zum Zusammenstoß der linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kam. Im Anschluss an den Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher ...

mehr