Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251010-4: Ungebremst bei Rotlicht in die Kreuzung - Verkehrsunfall

Erftstadt (ots)

Zwei Autofahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) haben zwei Autofahrer (44, 90) leichte Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 44-Jährige gegen 16.10 Uhr mit seinem Audi auf der Bundesstraße (B) 265 von Ahrem in Richtung Liblar gefahren sein. Im Bereich der Kreuzung zur Kreisstraße (K) 44 soll er nach Zeugenangaben bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich gefahren sein. Hier kollidierte er mit einem von der K 44 einfahrenden VW eines 90-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Golf um 180 Grad und der Audi schleuderte gegen einen auf der Gegenspur wartenden Seat. Der Fahrer des Seats blieb unverletzt.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer des Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme ab. Die Beamten dokumentierten Spuren, veranlassten den Abtransport eines der beschädigten Fahrzeuge und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Die Beamten des Verkehrskommissariats habe die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell