PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251010-4: Ungebremst bei Rotlicht in die Kreuzung - Verkehrsunfall

Erftstadt (ots)

Zwei Autofahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) haben zwei Autofahrer (44, 90) leichte Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 44-Jährige gegen 16.10 Uhr mit seinem Audi auf der Bundesstraße (B) 265 von Ahrem in Richtung Liblar gefahren sein. Im Bereich der Kreuzung zur Kreisstraße (K) 44 soll er nach Zeugenangaben bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich gefahren sein. Hier kollidierte er mit einem von der K 44 einfahrenden VW eines 90-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Golf um 180 Grad und der Audi schleuderte gegen einen auf der Gegenspur wartenden Seat. Der Fahrer des Seats blieb unverletzt.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer des Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme ab. Die Beamten dokumentierten Spuren, veranlassten den Abtransport eines der beschädigten Fahrzeuge und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Die Beamten des Verkehrskommissariats habe die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 13:11

    POL-REK: 251010-3: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Bedburg (ots) - Rettungshubschrauber im Einsatz Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) in Bedburg ist ein Motorradfahrer (56) schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin (84) und ihre Beifahrerin (86) erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Mit einem Rettungshubschrauber brachten sie den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Besatzung ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:53

    POL-REK: 251010-2: Zwei Transporter aufgebrochen

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die zwischen Mittwoch (8. Oktober) und Donnerstag (9. Oktober) in Brühl und Kerpen zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeuge sowie Katalysatoren entwendet haben sollen. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. In Brühl ermitteln die Beamten des Kriminalkommissariats 23 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren