Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Leeres Storchennest brennt auf Hochspannungsmast

Bild-Infos

Download

Offenburg / Bühl (ots)

Aus unbekannten Gründen geriet am Sonntagmorgen vermutlich gegen 06:00 Uhr ein Storchennest auf einem Hochspannungsmast in Bühl in Brand.

Als die Feuerwehr um 06:21 Uhr alarmiert worden war, konnten Frühaufsteher bereits eine Rauchwolke in etwa 20 Metern Höhe auf einem Hochspannungsmasten zwischen Bühl und Weier sehen. Die in den Freileitungen fließenden 110.000 Volt waren für die Hilfskräfte ein schlagkräftiges Argument, zunächst einmal die Einsatzstelle zu sichern und Entstehungsbrände durch herabfallende und brennende Nestteile unterhalb des Mastes zu löschen. Die Feuerwehr stellte während der Erkundung keine zu Schaden gekommenen Tiere fest. Das Nest wurde jedoch durch das Feuer beschädigt.

Bereits während der Alarmierung war der Energieversorger informiert und auch an die Einsatzstelle beordert worden.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften knapp zwei Stunden tätig.

Ob die nahe der Brandstelle durchlaufende Starkstromleitung Schaden nahm bzw. zur genauen Ursache des Brandes oder über Betriebsstörungen liegen keine Informationen vor.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell