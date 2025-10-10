PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251010-3: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bedburg (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) in Bedburg ist ein Motorradfahrer (56) schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin (84) und ihre Beifahrerin (86) erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Mit einem Rettungshubschrauber brachten sie den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die leichtverletzten Frauen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 84-Jährige mit ihrer Beifahrerin (86) in einem Mercedes gegen 15 Uhr auf der Neusser Straße von Kaster in Richtung Lipp gefahren. Gleichzeitig sei der 56-Jährige in entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen. An der Einmündung zum Zubringer zur Landesstraße (L) 279 habe die Mercedesfahrerin beabsichtigt, nach links in Richtung L 279 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer. Der Mann stürzte und zog sich die schweren Verletzungen zu. Das Motorrad rutschte über den Boden und prallte gegen die Front eines VW, der auf dem Zubringer unmittelbar an der Neusser Straße stand.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 17.30 Uhr ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

