POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Dürrholz (ots)

Am 30.10.2025 um 06:15 Uhr kam es auf der L265 auf Höhe des Industriegebiets Dürrholz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfall ereignete sich zwischen zwei entgegenkommenden Pkw. Der Unfallverursacher geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, sodass es zum Zusammenstoß der linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kam. Im Anschluss an den Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Pkw in Richtung A3, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

