PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kurzholz

Güllesheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 29.10.2025, 08:30 Uhr bis Donnerstag, 30.10.2025, 08:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Waldgebiet der Gemarkung Güllesheim ca. 18,5 Festmeter Eichenkurzholz. Aufgrund der Stammlänge von ca. 6 - 7 Metern muss für den Abtransport ein LKW mit Kranaufbau verwendet worden sein.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 09:47

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Wissen

    Wissen (ots) - Am Donnerstagmorgen, den 30.10.2025, kam es gegen 06:10 Uhr an der Einmündung Holschbacher Straße zur Landesstraße 278 in Wissen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 19-jähriger Fahrer eines Opel Astra missachtete beim Einfahren auf die L278 die Vorfahrt eines herannahenden Transporters. Infolge der Kollision ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:52

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Rollladen - Zeugenaufruf

    Rheinbrohl (ots) - Am Dienstagabend, den 28.10.2025, kam es gegen 21:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße 118 in 56598 Rheinbrohl. Ein bislang unbekannter Täter warf einen bislang nicht näher bekannten Gegenstand gegen den Rollladen einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Durch den Aufprall entstand Sachschaden am Rollladenpanzer. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:19

    POL-PDNR: Fahren ohne Versicherungsschutz

    Betzdorf (ots) - Im Rahmen de Streife stellten Beamte der PI Betzdorf am 29.10.2025 gegen 19:30 Uhr in der Kirchener Straße ein Elektrokleinstfahrzeug fest, welches nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Der 32-jährigen Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurde ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Jan Hansonis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren