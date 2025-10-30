Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kurzholz

Güllesheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 29.10.2025, 08:30 Uhr bis Donnerstag, 30.10.2025, 08:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Waldgebiet der Gemarkung Güllesheim ca. 18,5 Festmeter Eichenkurzholz. Aufgrund der Stammlänge von ca. 6 - 7 Metern muss für den Abtransport ein LKW mit Kranaufbau verwendet worden sein.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell