Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Versicherungsschutz

Betzdorf (ots)

Im Rahmen de Streife stellten Beamte der PI Betzdorf am 29.10.2025 gegen 19:30 Uhr in der Kirchener Straße ein Elektrokleinstfahrzeug fest, welches nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Der 32-jährigen Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurde ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

