Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren ohne Versicherungsschutz
Betzdorf (ots)
Im Rahmen de Streife stellten Beamte der PI Betzdorf am 29.10.2025 gegen 19:30 Uhr in der Kirchener Straße ein Elektrokleinstfahrzeug fest, welches nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Der 32-jährigen Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurde ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet.
